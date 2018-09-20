الخارجية العراقية "تستغرب" من تغريدة سفير لندن لدى بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن استغرابها من تغريدة السفير البريطاني جون ويلكس لدى بغداد، وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان تلقت RT نسخة منه إن "قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض، وأن المهام الموكلة إليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته".

وأضافت "نأمل مزيدا من الدعم الدولي والإقليمي للعملية السياسية بشكل عام، وبما يضمن سيادة العراق".

وأشارت إلى أن "العراق اليوم يتمم استحقاقات العملية السياسية دستوريا، عبر إنجاز انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، والمضي باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة، على أسس من المهنية والكفاءة، والتي ستعمل على تحقيق ما أمكن من الإنجازات وتجاوز العقبات".

يذكر أن السفير البريطاني جون ويلكس، كتب في تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس "دعوت سعادة السفير الإيراني إلى نقاش صريح حول آخر المستجدات في العراق، و اتفقنا على أن الحكومة القادمة يجب أن تحسن خدماتها المقدمة، و توفر الوظائف للشعب.

Called on HE Iranian Ambassador for frank discussion about latest developments in #Iraq. Agreed next @IraqiGovt had to improve its delivery of services and jobs

to the people. — Jon Wilks (@JonWilksFCO) September 20, 2018

ورد عليه عباس الموسوي وهو مستشار نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي قائلا: سعادة السفير لم تكن موفقا بهذه التغريدة، نحن بعام 2018 ولسنا بعام 1918، مرحلة الانتداب والوصاية انتهت.

المصدر: RT