الهلال الأحمر يوصل 17 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى ريف درعا

وصلت 17 شاحنة للهلال الأحمر السوري محملة بالمواد الغذائية لبلدتي صيدا والنعيمة بالريف الشرقي لدرعا.

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وقال رئيس فرع الهلال بدرعا أحمد المسالمة لـ"سانا" "وصلت قافلة المساعدات الغذائية المحملة بـ 3500 سلة غذائية من الطحين بواقع 2000 سلة لبلدة صيدا و 1500 سلة لبلدة النعيمة".

ولفت المسالمة إلى أن المساعدات الغذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي وتستهدف العائلات الأشد عوزا المقيمة في بلدتي صيدا والنعيمة بريف درعا الشرقي.

وأوصل فرع الهلال الأحمر السوري في درعا أمس قافلة مساعدات محملة بـ 2050 سلة غذائية وأكياس طحين إلى 8 بلدات بالريف الجنوبي الشرقي.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة درعا بوتيرة متسارعة لإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب من خلال عمليات إصلاح وبناء ما دمره الإرهاب وتأمين مقومات الحياة الطبيعية للأهالي فيها ولتشجيع من غادرها على العودة إلى أرضه ومجتمعه .

المصدر: "سانا"