الأمم المتحدة: روسيا وتركيا تعملان بتفاؤل لتطبيق تفاصيل اتفاق إدلب

أكدت الأمم المتحدة أن روسيا وتركيا تعملان على تفاصيل اتفاق وقف القتال في محافظة إدلب السورية وأعربتا عن تفاؤلهما إزاءه للمنظمة العالمية.

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وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا، يان إيغلاند، أثناء إحاطة فريق العمل بالاتفاق في جنيف، أن ممثلي موسكو وأنقرة، أثناء اجتماع أسبوعي للبعثة، عبّروا عن تفاؤلهم إزاء تمكنهم من تفادي سفك الدماء وتجنيب المحافظة حربا كبرى.

وقال إيغلاند إن ما تم التوصل إليه حول إدلب ليس اتفاق سلام بل صفقة تبعد حربا شاملة عن المنطقة، معربا عن ارتياحه للاتفاق على الرغم من القلق المستمر حيال المدنيين في المنطقة.

واتفق الرئيسان الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان مؤخرا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين قوات الحكومة والفصائل المسلحة السورية في إدلب.

المصدر: رويترز + أ ف ب