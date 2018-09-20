إيطاليا تطرد 3 مصريين وتونسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه وقع على أمر طرد متطرفين إسلاميين، 3 مصريين وتونسي.

وكتب على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" إن هؤلاء كانوا في السجن بجرائم مختلفة، تمتد من ترويج المخدرات إلى تسهيل الهجرة السرية، وكانوا يقومون بتجنيد زملائهم في السجن، للإشادة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، ويأملون بأن تنفذ إحداها في إيطاليا.

وأوضح "سالفيني"، أن المطرودين كانوا يضربون كل من لا يسير بدقة على المبادئ الإسلامية أو من كان يعلن أنه مسيحي.

وكانت مذكرة لوزارة الداخلية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، عن طرد مواطن مغربي يبلغ من العمر 32 عاما، من البلاد لأسباب أمنية، مشيرة الى أن عملية الطرد هذه هي الـ85 منذ بداية عام 2018، وأنه اعتبارا من 1 يناير 2015 حتى الآن، تم طرد 322 شخصا من مؤيدي التطرف الديني، وترحيلهم إلى بلدانهم برحلات خاصة.

المصدر: الوطن