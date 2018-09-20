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إمارة مكة المكرمة تكشف حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره (صور)

أخبار العالم العربي

إمارة مكة المكرمة تكشف حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره (صور)
@makkahregion
إمارة مكة المكرمة تكشف حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة يوم الخميس، بأنه لا صحة لانحراف ⁧‫قطار الحرمين‬ الشريفين عن مساره الصحيح كما أشارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الإمارة بأنه تم إجراء فرضية لخروج القطار عن مساره نفذتها هيئة ⁧‫النقل العام‬⁩ والدفاع المدني وبعض الجهات ذات العلاقة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

ونشرت صفحة "قطار الحرمين السريع‏" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مرفوقة بصور أكدت فيها أنه تم تنفيذ فرضية تجريبية ضمن الإجراءات الدورية لضمان أعلى مستويات السلامة.

وأفادت بأن فرضية الإخلاء والطوارئ لقطار الحرمين كللت بالنجاح.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

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