إمارة مكة المكرمة تكشف حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره (صور)

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة يوم الخميس، بأنه لا صحة لانحراف ⁧‫قطار الحرمين‬ الشريفين عن مساره الصحيح كما أشارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الإمارة بأنه تم إجراء فرضية لخروج القطار عن مساره نفذتها هيئة ⁧‫النقل العام‬⁩ والدفاع المدني وبعض الجهات ذات العلاقة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

لا صحة لانحراف #قطار_الحرمين عن مساره كما أشارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

.. جرى تنفيذ فرضية لخروج القطار عن مساره بالتعاون بين هيئة #النقل_العام والدفاع المدني وعددٌ من الجهات ذات العلاقة#إمارة_مكةpic.twitter.com/L35cV4Dlcd — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 20 сентября 2018 г.

#إمارة_مكة: لا صحة لانحراف #قطار_الحرمين عن مساره.. وإنما جرى تنفيذ فرضية لخروج القطار عن مساره بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة#الإخباريةpic.twitter.com/NRwJh7ycba — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 20 сентября 2018 г.

ونشرت صفحة "قطار الحرمين السريع‏" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مرفوقة بصور أكدت فيها أنه تم تنفيذ فرضية تجريبية ضمن الإجراءات الدورية لضمان أعلى مستويات السلامة.

وأفادت بأن فرضية الإخلاء والطوارئ لقطار الحرمين كللت بالنجاح.

بالتعاون والشراكة الناجحة مع الجهات الأمنية والصحية، تكللت #فرضية الإخلاء والطوارئ لـ #قطار_الحرمين بالنجاح هذا اليوم، وتأتي هذه الفرضية التجريبية ضمن الإجراءات الدورية لضمان أعلى مستويات الجاهزية في جانب #السلامة. pic.twitter.com/pm352ccmT0 — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) 20 сентября 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر