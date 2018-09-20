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"قوات سوريا الديمقراطية" تطرد "داعش" من قرية استراتيجية في دير الزور

أخبار العالم العربي

Reuters Rodi Said
عناصر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" - صورة أرشيفية
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أفاد مراسل RT بأن "قوات سوريا ديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أمريكيا تمكنت اليوم من تحرير بلدة باغوز فوقاني في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي من قبضة مسلحي "داعش".

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وأوضح مراسلنا أن هذا الإنجاز أحرز بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين من أجل السيطرة على البلدة التي تعتبر من آخر معاقل "داعش" في شرق الفرات.

وأكدت قناة "هاوار" الكردية تحرير البلدة الواقعة في منطقة هجين بالكامل، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة، وذلك دون الإعلان رسميا من قبل "قوات سوريا الديمقراطية".

وجاء ذلك في إطار المعركة التي أطلقتها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في 11 الشهر الجاري من أجل استعادة آخر جيب من مسلحي "داعش" شرقي الفرات.

المصدر: RT + هاوار

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