بالفيديو.. إحياء ذكرى عاشوراء في العراق ولبنان

يشهد العراق ولبنان فعاليات إحياء ذكرى "عاشوراء"، في ذكرى وفاة الإمام الحسين.

وانطلقت المسيرة العاشورائية الكبرى صباح اليوم الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما انطلقت مراسم إحياء المناسبة في مدن عراقية في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وخاصة في محافظة كربلاء عند ضريح الإمام الحسين.

ونشرت السلطات الأمنية عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمتطوعين وعناصر الحشد الشعبي لتأمين أجواء إحياء المناسبة في جميع مناطق المحافظات، وذلك بمساندة مروحيات الجيش العراقي.

وخصصت المحطات التلفزيونية والإذاعية برامجها لتغطية مراسم إحياء الذكرى.

المصدر: وكالات