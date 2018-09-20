أفاد مراسل RT في مصر، يوم الخميس، بأنه قد تم إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة.

قبلت محكمة استئناف القاهرة، الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة" وتظلمهم على القرار.

ووافقت المحكمة على طلب نجلي الرئيس الأسبق، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة السبت الماضي 15 سبتمبر، تأجيل النظر في القضية لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال تقرير الخبراء الذي وصفته بأنه منقوص في الوقت الذي اعتبره الدفاع في صالح المتهمين ويثبت براءتهم.

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وفي نهاية جلسة المحاكمة وبعد انصراف هيئة الدفاع عن المتهمين فوجئوا بأمر المحكمة بالقبض على علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني.

وتقدم في اليوم التالي فريد الديب، دفاع المتهمين، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.

وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة القرار، وبعد الإطلاع، تم رفض تظلم نجلي الرئيس الأسبق وحبسهم على ذمة القضية، مما دفع هيئة الدفاع للتقدم برفع دعوى لرد هيئة المحكمة.

جدير بالذكر أن المحكمة قررت أيضا عرض المتهمين على لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المصري نبيل أحمد صادق للتصالح مع الدولة.

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وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه ولشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

المصدر: وسائل إعلام مصرية