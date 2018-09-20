وزير الدفاع السوداني يوجه رسالة لمصر

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، على أهمية تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين مصر والسودان.

ودعا ابن عوف، خلال لقائه سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان، إلى توظيف العواطف والوجدان المشترك بين شعبي البلدين لتحقيق التكامل في الجوانب الاقتصادية والمواقف السياسية، بالقدر الذي يضمن الأمن القومي لمصر والسودان.

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من جانبه، أعرب السفير أسامة شلتوت عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب السودان على ما وجده من تعاون وروح الأخوة، واعتزازه بالعمل في الخرطوم لفترة تجاوزت 9 سنوات.

وكان وزير الدفاع السوادني، قد التقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي، الشهر الماضي، ليؤكد على أهمية تطوير العلاقة بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية في كافة المجالات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية