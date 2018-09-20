هادي: ندعم استراتيجية أمريكا وترامب ضد إيران والإرهاب!

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، متانة العلاقات المميزة التي تربط بلاده بالولايات المتحدة، ودعمه لاستراتيجية الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران والإرهاب.

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واعتبر هادي خلال لقائه اليوم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، تماثي ليندر كينغ، أن العلاقات الأمريكية اليمنية مبنية على التعاون والتفاهم في العديد من الملفات، سواء تلك المتصلة بالشأن اليمني أو على المستوى الإقليمي والدولي.

ولفت هادي إلى دعم اليمن لاستراتيجية الولايات المتحدة والرئيس ترامب تجاه إيران والإرهاب قائلا "إننا في الجمهورية اليمنية أيدنا تلك الاستراتيجية لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة"، مثمنا دعم الإدارة الأمريكية للشرعية اليمنية والشعب اليمني.

وأوضح أن لدى اليمن رغبة في "السلام العادل والشامل القائم والمستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216".

وذكر هادي:" فِي كل محطة تثبت الحكومة اليمنية جديتها وصدقها في محاولة الاستفادة من محطات السلام وجهود الأمم المتحدة، وتثبت المليشيات عند كل محطة أنها لا تعير معاناة الشعب اليمني أي اهتمام أو مسؤولية، بل تتعمد الإمعان في تعميق معاناته وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واستمرارها في العبث بمؤسسات الدولة ومواردها والتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد".

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى على موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية والقرارات الأممية ذات الصلة "حتى تحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب واستتباب الآمن والاستقرار المنشود".

كما أكد "موقف بلاده الثابت ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة ودعمها للحوثيين".



المصدر: سبأ