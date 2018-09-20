سوريا: الإعداد لقانون عفو جديد يشمل متهمين بجرائم مدنية وعسكرية

كشف مسؤول قضائي سوري، عن إعداد وزارة العدل، مشروع قانون بشأن منح عفو لمتهمين بجرائم مدنية وعسكرية، من شأنه المساهمة في توسيع المصالحات في البلاد.

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وقال مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل السورية، أحمد فرواتي، اليوم الخميس، خلال اجتماع الهيئات الروسية السورية المشتركة لإعادة اللاجئين: إن "وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو".

وأضاف فرواتي: "عادة يعلن (العفو) بمرسوم من رئيس الجمهورية العربية السورية أو بقرار من مجلس الشعب".

وذكر فرواتي أنه "عند إعلان العفو سيرسل وزير العدل ووزير الدفاع تعليمات للتنفيذ الفوري لهذا المرسوم ".

وتداولت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد يعتزم إصدار مرسوم عفو عام يشمل جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مدنية وعسكرية.

وسيشمل العفو كل سوري يقيم داخل أو خارج البلاد، ممن ثبت تورطه بجرائم مدنية أو عسكرية، كما سيشمل العفو المتخلفين عن دعوات الاحتياط.

المصدر: سبوتنيك