سعودية ترفع دعوى على والدها لحظره سفرها للخارج

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، مواطنا سعوديا باستخراج جواز سفر لابنته، لتمكينها من مواصلة الدراسة في الخارج.

إقرأ المزيد

رفعت مواطنة سعودية دعوى على والدها أفادت فيها، بأن لها من العمر 24 عاما، وتسكن مع والدتها منذ 10 سنوات، ولم تر والدها منذ 6 سنوات، وهي تدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، وتستلزم دراستها السفر إلى خارج البلاد لاستكمالها، وأن والدها يقف حائلا دون تحقيق رغبتها، ويرفض استخراج جواز سفر لها.

وطالبت المواطنة في دعواها برفع وصاية والدها عنها.

وجلبت المحكمة المدعى عليه بالقوة، بعدما امتنع عن المثول أمامها، ورفض إرسال من ينوب عنه، رغم تبليغه بالحضور، وبمواجهته بالدعوى أنكر الأب ما جاء فيها.

وأفادت المحكمة بأنه وعد ابنته باستخراج جواز سفر، ولا يوجد ما يمنعه عن فعل ذلك.

وبناء على ذلك ألزمت المحكمة المدعى عليه، باستخراج جواز سفر للمدعية وتسليمه لها.

المصدر: عكاظ