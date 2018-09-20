آخر رسالة كتبتها نادية لطفي للراحل جميل راتب

نعت الفنانة المصرية نادية لطفي الراحل جميل راتب الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 عاما.

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وقالت لطفي في تدوينة لها على صفحتها في موقع "فيسبوك": "صديقي الغالي وزميلي القدوة الفنان المبدع ذو الشخصية الفريدة والقدوة الراقية لما يجب أن يكون عليه الفنان أدبا وخلقا جميل راتب.. اتصلت بك أمس ورد علي الوفي المرافق لك السيد هاني.. وكلي أمل أن يبلغك رغبتي وشوقي لرؤيتك ودعوتي للحضور لتكملة حوارنا الشيق فنيا، وذكريات ولقاءات وأخبرني هاني أنك بخير ونائم ووعدني أنك ستعاود الاتصال فور استيقاظك.. وصحوت اليوم على خبر تملؤه الغيوم والظلام والأمطار بأنك رحلت إلى خالقك الكريم الرحمن الرحيم الغفور.. أسكنك الله فسيح جناته ولك الفاتحة على روحك الطاهرة".

واختتمت: "صديقتك في الحداد على الأغلى من صادقتهم في حياتي.. وإلى اللقاء".

وتوفي جميل راتب بعد صراع مع المرض ورحلة طويلة من العلاج سافر خلالها إلى فرنسا في محاولة لاستعادة صوته مجددا، وعاد منذ فترة قريبة إلى مصر ليكتب فيها آخر السطور في مشواره الفني.

المصدر: وكالات