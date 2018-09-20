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الأمم المتحدة تستعد لإرسال نحو 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تستعد لإرسال نحو 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا
Reuters Muhammad Hamed
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تستعد منظمة الأمم المتحدة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية تتكون من نحو 600 شاحنة سيجري توزيعها على 3 مدن سورية.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، إن المنظمات الإنسانية الدولية تواصل جهودها من أجل تهيئة الظروف وتحسينها للسكان في سوريا.

وأكد ميزنيتسيف أن الأمم المتحدة تستعد حاليا، بالتنسيق مع الأردن، إلى إرسال مساعدات إنسانية يقدر حجمها بنحو 600 شاحنة من المواد الغذائية والمواد الطبية، مشيرا إلى أنها ستوزع على سكان 3 مدن سورية هي السويداء ودرعا والقنيطرة.

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