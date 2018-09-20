المالكي ينفي نبأ عدم حصوله على تأشيرة أمريكية للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية

نفى رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، اليوم، أنباء عن عدم حصوله والرئيس محمود عباس، على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر.

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وأكد المالكي لإذاعة صوت فلسطين "لقد استلمنا التأشيرات اليوم ولمدة ثلاث سنوات ولكنها محدودة بالعمل الرسمي فقط وبشكل استثنائي".

وكان موقع (كان) الإسرائيلي، قد زعم أن المالكي قال: "حتى الآن لم أتلق تأشيرة من الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإن لم أحصل على تأشيرة، فمعناه أنني لن أشارك بالاجتماعات، من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بمنع أو تأخير استلام التأشيرة، حتى أبو مازن لم يحصل على الفيزا لغاية هذه اللحظة".

ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع عدد من وزراء الخارجية والدبلوماسيين، على هامش أعمال الدورة السنوية الجديدة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، بحسب ما جاء في موقع (I24NEWS).

وسيلتقي أبو مازن 30 منهم، يوم الأربعاء، قبل يوم من كلمته التي سيلقيها في الجمعية العمومية، كما نقلت صحيفة (القدس) على موقعها الإلكتروني، عن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور.

وسيزور أبو مازن باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن ثم سيزور إيرلندا.

المصدر: RT+مواقع عربية