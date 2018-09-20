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أنور قرقاش: الأعقل لطهرن أن تتجنب مرحلة العقوبات الأمريكية

أخبار العالم العربي

أنور قرقاش: الأعقل لطهرن أن تتجنب مرحلة العقوبات الأمريكية
twitter.com/AnwarGargash
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بضرورة أن تكون دول الخليج العربية طرفا في المفاوضات المقترحة، بشأن إبرام اتفاقية شاملة حول برنامج إيران النووي.

وكتب قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، عن الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام اتفاقية جديدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي، مؤكدا أن من الضروري أن تكون دول الخليج العربية طرفا في المفاوضات المقترحة بشأن الاتفاقية الجديدة.

وأضاف قرقاش، "الأعقل لطهران أن تتجنب مرحلة العقوبات، وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات".

جاءت تغريدة قرقاش، بعد إعلان واشنطن رغبتها في توقيع اتفاقية جديدة مع طهران، لا تشمل فقط القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، بل وأيضا قضية الصواريخ الباليستية على وجه الخصوص.

من جهتها قالت السلطات الإيرانية إنها لا تنوي إجراء مثل هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استعدادهما للقاء القيادة الإيرانية.

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المصدر: تويتر+ وكالات

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