الجيش اللبناني يعتقل مطلوبا متورطا في تفجير السفارة الإيرانية ببيروت

أعلن الجيش اللبناني أمس عن إلقائه القبض على فلسطيني مطلوب لضلوعه بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت عام 2013، وذلك أثناء عملية أمنية نفذت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار الجيش اللبناني في بيان صدر عن قيادته إلى أن مديرية المخابرات في المخيم، نتيجة لرصد ومتابعة العناصر الإرهابية داخله، أوقفت، بعد عملية استدراج أمنية، الفلسطيني، بهاء الدين محمود حجير، لصلته بتنظيم "كتائب عبد الله عزام" المرتبط بـ"القاعدة"، ولعلاقته بالانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما أمام السفارة الإيرانية في بيروت 19 نوفمبر 2013، ما أودى بأرواح 23 شخصا، ولمعرفته المسبقة من أحدهما عن نيته تنفيذ الهجوم.

كما يواجه المعتقل تهمة التواطؤ مع تنظيم "داعش" مؤخرا والتخطيط لتنفيذ "عمل أمني" لصالحه خارج المخيم، فضلا عن وجود عدة مذكرات اعتقال صادرة بحقه في جرم الإرهاب، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

من جانبه، نقل موقع قناة "الميادين" عن مصدر أمني لبناني وصفه للمعتقل بأنه مطلوب خطر وستكشف التحقيقات معه بعض أسرار العمليات السابقة لـ"كتائب عبد الله عزام" وكذلك هويات المتواطئين معها.

وأشاد المصدر بالتعاون بين أجهزة الأمن اللبنانية والفصائل الفلسطينية في المخيم، مشيرا إلى أن توقيف حجير تطلب ثلاثة أسابيع من التخطيط والمتابعة والرصد وإجراء مناورات أمنية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية