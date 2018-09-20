ليبرمان: نتفهم الغضب الروسي والطائرة أسقطت بعد مغادرة طائراتنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت الطائرة الروسية قبالة سواحل اللاذقية، وليس إسرائيل.

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وحسب ليبرمان فإن عملية إسقاط الطائرة، تمت بعد أن غادرت طائرات السلاح الحربي الإسرائيلي المنطقة وكانت في البلاد حسب تعبيره.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع قوله: "يمكننا أن نتفهم الروس، بحيث لا يمكن أن تحكم على شخص لحظة حزنه، فالطائرة الروسية أسقطت من قبل أشخاص غير مسؤولين في نظام الدفاع الجوي السوري، الذي أطلق النار عندما عادت طائرات سلاح الجوي الإسرائيلي إلى البلاد".

وتزامنت تصريحات ليبرمان، مع توجه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، اليوم، إلى موسكو، لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي حول إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية وهي في أجواء الساحل السوري، خلال غارة إسرائيلية ضد أهداف زعمت أنها إيرانية في اللاذقية، فجر الثلاثاء.

من جهته، أعرب قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، عن أسفه لحادث إسقاط الطائرة الروسية، قائلا: "للأسف، القوات السورية ضربت الطائرة الروسية".

وأضاف آيزنكوت: تعكس القوة التشغيلية والتكنولوجيا للجيش الإسرائيلي نشاطا واسعا في بناء القوة واستخدامها، والذي يتم بمهنية وحسن تقدير كبيرين، لمنع أعدائنا من الحصول على القدرات المتقدمة التي تهدد دولة إسرائيل، ولهذه الأسباب نشط الجيش مجددا هذا الأسبوع في الشمال".

المصدر: وكالات