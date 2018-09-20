سفير السعودية لدى واشنطن: أمن البحر الأحمر من أمننا وسنحميه من أدوات إيران

ذكر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان أن أمن البحر الأحمر من أمن المملكة والعالم كله، مبديا التزام الرياض بحمايته من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقرصنة.

وأعار الدبلوماسي السعودي، في تغريدة نشرها أمس على حسابه في "تويتر"، اهتماما خاصا بأمن مضيق باب المندب والقرن الإفريقي، مشيرا إلى أن نسبة نحو 15% من حجم التجارة الدولية تمر عبر مياه البحر الأحمر.

وشدد على أن المملكة السعودية سوف تستمر في السعي لضمان الأمن في هذه المنطقة وحمايتها من الأخطار الخارجية، بما فيها "المليشيات المدعومة من إيران" (في إشارة واضحة إلى الحوثيين) والقرصنة.

كما رحب السفير السعودي باتفاق السلام التاريخي المبرم في جدة بين إثيوبيا وإريتريا الذي "أنهى 20 عاما من الصراع في منطقة حيوية بالعالم"، وشكر "الأشقاء في دولة الإمارات" على جهود الوساطة بين الطرفين.

وتابع قائلا: "لطالما كانت المملكة ركيزة للسلام في المنطقة والعالم، ولم تألو جهدا في ذلك بالعديد من الدول وعلى رأسها فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها الكثير. وبينما تشرع بعض الدول في زرع الخلافات والانقسامات الطائفية، تسعى المملكة إلى حل الخلافات وحفظ الأمن وترسيخ الرخاء الاقتصادي".

وكانت السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن قد اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية بمحاولة الإضرار بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين الطرفين حيث يسعى التحالف إلى إخراج "أنصار الله" من ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن.

المصدر: RT