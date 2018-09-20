لصوص يعتدون بالضرب على السفير السوداني لدى ليبيا!

أفاد موقع السفارة التركية في ليبيا على تويتر، بأن السفير السوداني في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض للضرب من قبل "سراق" استغلوا ما خلفته الاشتباكات من فراغ أمني.

ولفتت التغريدة إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية التركية أحمد دوغان، زار السفير السوداني لدى ليبيا عثمان الفكي، مهنئا إياه بالسلامة ومتمنيا له الشفاء.

قام السفير دوغان، بزيارة السفير السوداني عثمان الفكى الذي تعرض للضرب على يد السراق المستغلين الفراغ الأمني نتيجة اشتباكات طرابلس، حيث عبر عن تمنياته له بالشفاء وحمده لله على سلامته. pic.twitter.com/z3t51hU2VQ — TurkishEmbassyLibya (@TrablusBe) September 20, 2018

المصدر: TurkishEmbassyLibya