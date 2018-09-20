 
مباشر

لصوص يعتدون بالضرب على السفير السوداني لدى ليبيا!

أخبار العالم العربي

لصوص يعتدون بالضرب على السفير السوداني لدى ليبيا!
AFP
طرابلس - ليبيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktbj

أفاد موقع السفارة التركية في ليبيا على تويتر، بأن السفير السوداني في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض للضرب من قبل "سراق" استغلوا ما خلفته الاشتباكات من فراغ أمني.

ولفتت التغريدة إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية التركية أحمد دوغان، زار السفير السوداني لدى ليبيا عثمان الفكي، مهنئا إياه بالسلامة ومتمنيا له الشفاء.

المصدر: TurkishEmbassyLibya

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق غريبة وطريفة عن أكثر البلاد سرية في العالم