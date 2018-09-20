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نظام التعرّف الروسي صديق - عدو خاص بروسيا وحدها

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نظام التعرّف الروسي صديق - عدو خاص بروسيا وحدها
Sputnik
المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كل التصريحات بشأن إسقاط طائرة "إيل-20" نتيجة خطأ في عمل نظام "صديق-عدو" للتعرف على هوية الطائرات، ليس إلا "تخيلات هواة".

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وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس: "إن نظام صديق-عدو هو نظام خاص لكل دولة وحدها، ونحن لا نجهز به أبدا نماذج الطائرات والمعدات العسكرية المصدّرة من روسيا في إطار التعاون العسكري الفني. وينطبق هذا تماما على أنظمة الدفاع الجوي الموردة إلى سوريا".

وأضاف: "إن نظام "صديق-عدو" المستخدم في روسيا يوحد الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط.. ولم يكن هناك أي سوابق لنقل مثل هذا النظام مع رموز التعرّف الروسية لدولة أخرى، وهذا غير ممكن".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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