رد غريب لطيار أردني على رئيس الحكومة

رد نائب رئيس اتحاد الطيارين الأردني نبيل الدباس على تصريح لرئيس الوزراء عمر الرزاز أمام "حراكيين"، شبّه خلاله حال البلاد بالطائرة التي تعطلت في السماء، ودوره في إيصالها لبر الأمان.

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وقال الدباس: "إلى الكابتن الفخري عمر الرزاز.. عليك حضور دورة CRM، هذه الدورة لكل واحد يرغب بالعمل طيارا أو كابتنا، يجب أن يعرف كيف يتصرف في حالة الخطر، وأن يستخدم كافة الطرق للوصول إلى بر الأمان".

وأضاف: "دولة الرئيس لهون وخربتها لأنه في اجتماعك السري مع ما يسمى الحراكيين صرحت بأنك تشبّه نفسك كقائد طائرة تعطلت في الجو، وأنك سوف تقوم بإصلاح الطائرة في الجو خوفا من تحطم الطائرة ومقتل الجميع".

وتابع: "دولتك ما دمت شبهت حال البلد بحال طائرة تعطلت في الجو وأنك قائدها فإسمح لي من هون ورايح أناديك يا كابتن رزاز، ونراجع إجراءات الطائرة المعطلة في الجو".

وذكّر نائب رئيس اتحاد الطيارين الأردني بالإجراءات التي يجب اتخاذها في صورة ما إذا وقع خلل للطائرة أثناء تحليقها، ساخرا من الرزاز: "أولا، إعلان حالة الطوارئ القصوى، حيث يقوم برج المراقبة بإعلان الطوارئ وتفريغ المجال الجوي، وأنت لم تعلن حالة الطوارئ!".

"ثانيا، إبلاغ السلطات عن نوعية العطل، وأنت لم تعلن شيئا عن حالة البلد الحقيقية".

"ثالثا، الهبوط الاضطراري في أقرب مطار، وليس كما قلت أنك سوف تكمل رحلتك وتحاول تصلحها في الجو، لأنه إذا بدك تسير في البلد على طريقة قولك في قيادة الطائرة فإنني أنعي إليكم طاقم وركاب الطائرة".

https://www.facebook.com/nabil.dabbas.7

المصدر: وكالة عمون