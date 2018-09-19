ترامب: بوش الابن ارتكب أسوأ خطأ في تاريخنا!

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن ارتكب "أسوأ خطأ" في تاريخ الولايات المتحدة عندما تدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "هيل تي في" الأمريكية: "أسوأ خطأ ارتكب في تاريخ بلادنا هو الذهاب إلى الشرق الأوسط الذي قام به الرئيس بوش".

وتابع: "قد يكون (الرئيس السابق باراك) أوباما قام بسحبهم (العسكريين الأمريكيين) بطريقة خاطئة، لكن التدخل بالنسبة لي كان أسوأ خطأ في تاريخ بلادنا".

وردا على سؤال لماذا كان ذلك أكبر خطأ برأيه، قال ترامب: "لأننا صرفنا 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط... 7 تريليونات وحياة ملايين الأشخاص، لأنني أفضل احتساب الجانبين".

تجدر الإشارة إلى أن التقديرات للنفقات الأمريكية المتعلقة بسياساتها في الشرق الأوسط تختلف، فحسب دراسة جامعة براون، بلغت قيمة النفقات 5.6 تريليونات دولار بحلول سبتمبر عام 2017، وهذا يشمل النفقات على الحربين في العراق وأفغانستان والنشاط العسكري في باكستان وسوريا والنفقات على الأمن الداخلي في الولايات المتحدة وقيمة الخدمات الطبية للمحاربين القدامى.

أما البنتاغون فيقدر إجمالي النفقات المتعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان وسوريا في الفترة من 2001 إلى 2018 بـ 1.52 تريليون دولار.

المصدر: "ذي هيل"