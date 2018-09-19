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شاب أردني لوفد وزاري: "اذهبو لأكل المنسف أفضل لكم "

أخبار العالم العربي

شاب أردني لوفد وزاري:
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تناقل ناشطون أردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شاب يصرخ في وجه الوفد الوزاري الذي جاء إلى مدينة العقبة جنوبي المملكة، في إطار طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للمناقشة.

وطالب الشاب أعضاء الوفد المكون من 3 وزراء، بإيجاد عمل له موضحا أنه عاطل عن العمل هو وأشقاؤه الـ 4.

وفي نهاية حديثه الصاخب عرف الشاب باسمه (محمد عدنان البلتاجي)، وقال للوزراء " قوموا روحوا وكلو منسف أفضل لكم". 

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