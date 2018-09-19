نشطاء سوريون: داعش يشن هجوما على "قسد" شرقي الفرات

رصد نشطاء سوريون معارضون استمرار اشتباكات عنيفة في الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث شن مسلحو "داعش" هجوما معاكسا على مواقع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكر نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، اليوم أن المعارك تتواصل ضمن آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق الفرات، وسط القصف الجوي المكثفة من قبل طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للإرهابيين.

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وأفاد النشطاء بأن المتطرفين شنوا صباح اليوم هجوما معاكسا على مواقع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية في منطقة الباغوز استهل بتفجير عربتين مفخختين، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأكدوا أن تقدم "قوات سوريا الديمقراطية" في محور الباغوز يتعرقل بسبب الخنادق والأنفاق التي حفرها المسلحون ضمن بساتين وحقول المنطقة، فضلا عن الألغام الليزرية التي زرعها المسلحون وأصابت العديد من أفراد "قسد".

ولفت النشطاء إلى أن "داعش" الذي يحمل معظم مسلحيه في المنطقة جنسيات آسيوية ينفذ هجمات مباغتة وانتحارية تعيق تقدم "قسد"، وذلك بأعداد قليلة لا تتجاوز خمسة متشددين ينشطون مساء.

ووثقوا سقوط 61 قتيلا على الأقل في صفوف "قسد" في المنطقة منذ اليوم العاشر من الشهر الجاري، أحدهم قيادي ميداني في مجلس دير الزور العسكري، بينما خسر "داعش" 97 على الأقل من مسلحيه.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية تأكيدها سقوط 57 قتيلا في صفوف "قسد" منذ بدء المعركة، مشيرة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تنجح حتى اللحظة في التقدم سوى كلم واحد على محور الباغوز وشكلت قوسا يمتد من جبهة الباغوز إلى حي الشيخ حمد، ومنه إلى جسر الباغوز الذي يربط البلدة بمدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق.

وكانت "قسد" قد أعلنت في 11 الشهر الجاري بدء معركة من أجل استعادة آخر جيب لمسلحي "داعش" شرقي الفرات.

المصدر: وكالات