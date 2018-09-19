10 دول جديدة لن يسافر إليها السعوديون

قررت الجهات المختصة في السعودية، تعليق وحظر سفر المواطنين إلى 10 دول جديدة، على خلفية تحذيرات صحية تتعلق بتفشي مرض الطاعون القاتل فيها.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع، أن هذه الخطوة أسهمت في تحديد قائمة الدول التي يحظر على السعوديين السفر إليها أو زيارتها، لتصل إلى 17 دولة بعد أن كانت 6 دول، هي: إيران، العراق، سوريا، إسرائيل، قطر تايلاند.

وأشارت عكاظ إلى أن قائمة التحذير الجديدة تضمنت 10 دول هي: مدغشقر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، ولايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر.

المصدر: عكاظ