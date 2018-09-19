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خان: أي شخص يعتلي السلطة في باكستان يزور السعودية أولا

أخبار العالم العربي

خان: أي شخص يعتلي السلطة في باكستان يزور السعودية أولا
وكالة الأنباء السعودية
الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل عمران خان
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شدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على المكانة الاستثنائية التي تتخذها المملكة السعودية في قائمة حلفاء إسلام آباد الإقليميين والدوليين.

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رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له

وأشاد خان المتواجد حاليا بالسعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، بالعلاقات القوية وطويلة الأمد بين الشعبين، معربا عن احترام الباكستانيين لأبناء المملكة.

وأكد خان في حديث إلى قناة "العربية"، أن الشعب السعودي ساعد باكستان كل مرة احتاجت إلى المساعدة، واستطرد قائلا: "أي شخص يأتي للسلطة في باكستان يختار السعودية لأول زيارة له بطبيعة الحال، ونقف إلى جانبها وقد أبدينا دعمنا للحكومة السعودية".

هذا واستُقبل رئيس الوزراء الباكستاني في جدة اليوم لدى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعين منفصلين استُعرضت فيهما "العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتطورات الأحداث الإقليمية"، حسب وكالة "واس" السعودية الرسمية.

المصدر: وكالات

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