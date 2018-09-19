خان: أي شخص يعتلي السلطة في باكستان يزور السعودية أولا

شدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على المكانة الاستثنائية التي تتخذها المملكة السعودية في قائمة حلفاء إسلام آباد الإقليميين والدوليين.

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وأشاد خان المتواجد حاليا بالسعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، بالعلاقات القوية وطويلة الأمد بين الشعبين، معربا عن احترام الباكستانيين لأبناء المملكة.

وأكد خان في حديث إلى قناة "العربية"، أن الشعب السعودي ساعد باكستان كل مرة احتاجت إلى المساعدة، واستطرد قائلا: "أي شخص يأتي للسلطة في باكستان يختار السعودية لأول زيارة له بطبيعة الحال، ونقف إلى جانبها وقد أبدينا دعمنا للحكومة السعودية".

هذا واستُقبل رئيس الوزراء الباكستاني في جدة اليوم لدى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعين منفصلين استُعرضت فيهما "العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتطورات الأحداث الإقليمية"، حسب وكالة "واس" السعودية الرسمية.

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية باكستان.https://t.co/SM8tsmuA7z#واسpic.twitter.com/RM4jHMed2a — واس (@spagov) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #باكستان ويستعرضان العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث الإقليمية.#واسpic.twitter.com/k9NsUYHweD — واس (@spagov) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: وكالات