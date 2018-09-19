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برهم صالح يعود لحزب طالباني قبل ترشيحه لرئاسة العراق

أخبار العالم العربي

برهم صالح يعود لحزب طالباني قبل ترشيحه لرئاسة العراق
youtube.com
برهم صالح
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عاد زعيم حزب "الديمقراطية والعدالة" برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى صفوف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وقالت النائبة آلا طالباني في تصريح اطلعت RT عليه: "انتهى بعد ظهر اليوم الأربعاء اجتماع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي صوّت بالإجماع على عودة برهم صالح إلى صفوف الحزب".

وأضافت طالباني أن صالح "هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية بالتصويت أيضا" من قبل الحزب.

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برهم صالح مصدر: توافق كردي على تسنم برهم صالح منصب الرئاسة العراقية

وبرهم صالح من مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق وشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، كما تولى منصب نائب رئيس وزراء العراق مرتين.

المصدر: RT

 

 

 

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