ملك الأردن يوعز للصحفيين بمحاربة الأخبار المفبركة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أهمية دور الإعلام في ظل انتشار الأخبار المفبركة، وقال إن على مؤسسات الدولة توفير معلومات للصحفيين حتى لا يبقى المواطن عرضة للشائعات.

وأعرب العاهل الأردني خلال لقاء جمعه مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الأربعاء في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، عن تقديره لدور نقابة الصحفيين في تطوير الأداء المهني، مؤكدا أهمية دور الإعلام في مواجهة التطرف وتحصين الشباب من الفكر الظلامي الذي يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد ركز اللقاء على عدد من القضايا المتصلة بالإعلام والشأن المحلي، إضافة إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة أهمية تمكين وسائل الإعلام وتطوير مهارات الصحفيين للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، حتى يكونوا مؤثرين بشكل أكبر في الرأي العام.

وتحدث أعضاء مجلس النقابة عن عدد من القضايا التي تخص الصحافة والعاملين في مؤسساتها، وأهمية تسهيل الحصول على المعلومة، وسبل التصدي للأخبار المفبركة، ومواكبة التطورات في الإعلام الحديث.

المصدر: (بترا)