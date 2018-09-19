الأردن.. وزن السائق لم يعد يؤثر على قيمة الضريبة!

نقلت وسائل إعلام أردنية عن نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع قوله، إن وزير المالية عز الدين كناكرية أمر بوقف العمل بإضافة وزن السائق إلى الضريبة الخاصة بأوزان السيارات.

وقال الطباع في هذا الصدد إن تجارا، حسب وثيقة صادرة عن دائرة الجمارك، اضطروا إلى تخليص مركباتهم بإضافة مبالغ مالية لدى "الأمانات"، عملا بإضافة وزن السائق والوقود والإطارات وأدوات التصليح، لوزن المركبة الخاضع للضريبة.

وأفاد المسؤول النقابي الأردني بأن نقابته تواصلت أمس مع وزير المالية بهذا الشأن، وقد أوعز بوقف العمل بهذا القرار، واعتماد وزن المركبة المسجل في بوليصة الشحن.

وكانت وثيقة صادرة عن دائرة الجمارك قد أثارت جدلا في الشارع الأردني بعد أن أضافت وزن السائق والوقود والإطارات وأدوات التصليح إلى الوزن المستحق للضريبة، في حين كانت الحكومة فرضت رسما مقطوعا على وزن السيارات بقيمة تتراوح بين 350 دينارا و1500 دينار.

المصدر: خبرني