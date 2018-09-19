 
مباشر
عاجل
أنقرة: إسرائيل لا تعارض بقاء الأسد في الحكم ورغبتها الوحيدة هي استمرار الحرب في سوريا

تصفية 15 إرهابيا في الأنبار بعملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي

أخبار العالم العربي

تصفية 15 إرهابيا في الأنبار بعملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي
Reuters Khalid Al Mousily
قوات الجيش العراقي- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt64

تمكنت القوات الأمنية العراقية من تصفية 15 إرهابيا خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار نفذتها قيادة عمليات الجزيرة بالتنسيق مع التحالف الدولي.

إقرأ المزيد
جنود تابعون للتحالف الدولي في العراق - أرشيف التحالف الدولي يعلن إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

وقال المركز الإعلامي الأمني العراقي في بيان حصلت RT على نسخة منه: "تمكنت قطعات فرقة المشاة الآلية الثامنة في قيادة عمليات الجزيرة، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من قتل 15 إرهابيا".

وتابع: "الإرهابيون كانوا يختبئون في كهف بمنطقة عكاشات في محافظة الأنبار، وكانوا يحملون أحزمة ناسفة وأعتدة".

 المصدر: RT

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقيقة غريبة.. هجمات 11 سبتمبر تقتل الأمريكيين حتى اليوم!