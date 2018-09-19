تصفية 15 إرهابيا في الأنبار بعملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي
Reuters Khalid Al Mousily
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt64
تمكنت القوات الأمنية العراقية من تصفية 15 إرهابيا خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار نفذتها قيادة عمليات الجزيرة بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وقال المركز الإعلامي الأمني العراقي في بيان حصلت RT على نسخة منه: "تمكنت قطعات فرقة المشاة الآلية الثامنة في قيادة عمليات الجزيرة، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من قتل 15 إرهابيا".
وتابع: "الإرهابيون كانوا يختبئون في كهف بمنطقة عكاشات في محافظة الأنبار، وكانوا يحملون أحزمة ناسفة وأعتدة".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)