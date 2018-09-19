تصفية 15 إرهابيا في الأنبار بعملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي

تمكنت القوات الأمنية العراقية من تصفية 15 إرهابيا خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار نفذتها قيادة عمليات الجزيرة بالتنسيق مع التحالف الدولي.

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وقال المركز الإعلامي الأمني العراقي في بيان حصلت RT على نسخة منه: "تمكنت قطعات فرقة المشاة الآلية الثامنة في قيادة عمليات الجزيرة، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من قتل 15 إرهابيا".

وتابع: "الإرهابيون كانوا يختبئون في كهف بمنطقة عكاشات في محافظة الأنبار، وكانوا يحملون أحزمة ناسفة وأعتدة".

المصدر: RT