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السيسي يحارب فيروسا فتك بمصريين بينهم مشاهير

أخبار العالم العربي

السيسي يحارب فيروسا فتك بمصريين بينهم مشاهير
Reuters
السيسي
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن فيروس "سي" الذي فتك بالمصريين منذ سنوات عدة، وبينهم مشاهير "ربنا أراد أن يكون له علاج".

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وأضاف الرئيس المصري، خلال افتتاح المستشفى العسكري بالمنوفية: "نسعى للاطمئنان على سلامة المواطنين من المصابين بفيروس "سي" من سن 18 عاما فما فوق ذلك، كما نسعى لتوفير الكاشف السريع للفيروس بالمدارس للاطمئنان على الطلاب، وأن تكون مصر خالية تماما من هذا المرض".

وطالب السيسي مسؤولي المدارس على مستويات الجمهورية كافة بالاطمئنان على كل الأساسيات قبل بدء العام الدراسي.

المصدر: المصري اليوم

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