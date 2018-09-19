الحلبوسي يتلقى دعوة لزيارة دولة عربية

تلقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، لتكون الكويت بذلك أول بلد عربي يدعو الحلبوسي لزيارته.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان اليوم الأربعاء: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم هنأه فيه بانتخابه رئيسا لمجلس النواب والالتزام بالتوقيتات الدستورية التي حددت ذلك".

وأضاف المكتب أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين فضلا عن تعزيز سبل التعاون المشترك في المجال البرلماني"، مشيرا إلى أن "الغانم وجه دعوة رسمية للحلبوسي لزيارة دولة الكويت، والأخير وعد بتلبيتها في الوقت المناسب".



وانتخب مجلس النواب العراقي السبت الماضي النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا جديدا للبرلمان في دورته الرابعة.

المصدر: "السومرية"