مقتل شابين فلسطينيين في غزة والثالث في القدس برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين وجرح 15 آخرين في مواجهات مع مدنيين عزل على حاجز بيت حانون (ايرز) شمالي قطاع غزة، فيما قتل الثالث بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "محمد أحمد أبو ناجي (34 عاما) سقط شمال قطاع غزة"، بينما لا يزال الآخر مجهول الهوية.

وكان قد وصل منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء الآلاف من أهالي القطاع إلى معبر بيت حانون شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وفي القدس قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة المصرارة مساء اليوم، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي وقت سابق من اليوم، أغار الطيران الإسرائيلي على حدود القطاع ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، زعمت إسرائيل بأنهما زرعا جسما مشبوها قرب السياج الحدودي.

وبحسب متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فقد نقلت جثتا القتيلان إلى مستشفى في جنوب غزة، دون الإعلان عن هويتيهما،

وتعقيبا على حادثة القتل، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن "فلسطينيين اقتربا بشكل مثير للشكوك من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وزرعا جسما بجانب السياج. وردا على ذلك قامت طائرة (إسرائيلية) بإطلاق النار صوبهما".

ومنذ أن بدأت مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس، قتل 181 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية، غالبيتهم قتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات لكن آخرين أصيبوا بنيران المدفعية وفي غارات جوية.

المصدر: وكالات