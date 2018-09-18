مطالب بتفعيل هيئة الأمر بالمعروف في السعودية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل التوصية التي قدمها أعضاء من مجلس الشورى السعودي، وأيدتها لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، بخصوص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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وتهدف توصية مجلس الشورى السعودي إلى تفعيل عمل الهيئة، بعد تهميشها منذ تولي الأمير الشاب محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية.

وطالبت التوصية التي قدمها الأعضاء في مجلس الشورى محمد العجلان، وسلطانة البديوي، وأيوب الجربوع، بممارسة الهيئة اختصاصها ومعالجة المظاهر التي تخل بالآداب العامة للمجتمع.

من جهته اعتبر قانونيون التوصية مضيعة لوقت مجلس الشورى، فيما اعتبرها أعضاء من المجلس محاولة لإعادة العجلة للوراء، والمطالبة بتفعيل ما هو مفعل بالأساس.

وفي هذا السياق قال المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي لـ صحيفة "عكاظ" إن التوصية أوردت عبارات فضفاضة سيتم استخدامها بشكل سيء لدى بعض موظفي الهيئة، ما يعني حدوث تجاوزات على صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى.

المصدر: "عكاظ"