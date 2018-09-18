قرقاش يتفق مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم!

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش تغريدة على حسابه في "تويتر" يرد فيها على حديث رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، لـ قناة "فرانس 24"، يوم الاثنين .

إقرأ المزيد

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تيوتر": أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لـ قناة "فرانس 24" بأن لا حل قريب لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية، في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاما.

أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا ٢٤ بأن لا حلّ قريب لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2018

المصدر: "تويتر"