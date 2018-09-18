الجعفري: نطالب مجلس الأمن الدولي بمساءلة إسرائيل على إرهابها

طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مجلس الأمن الدولي بمساءلة إسرائيل على "إرهابها"، في إشارة إلى غاراتها الأخيرة على مواقع سورية باللاذقية.

وقال الجعفري خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إن "عدوان إسرائيل الأخير على سوريا استكمال لسياساتها العدوانية ومحاولاتها تقديم دعم معنوي للجماعات الإرهابية بعد الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أمام الجيش العربي السوري".

وأضاف أن "سوريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمساءلة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وأشار الجعفري "بالأسى والحزن الشديدين ولكن بدون استغراب" إلى عدم تطرق المبعوث الخص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن لوكوك في إحاطتيهما للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

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وقال إنهما "لم يتطرقا إلى الدور التخريبي الإسرائيلي في المشهد السوري ولم يتطرقا إلى الإرهاب الذي ينشط في بلادي، علما بأن صديقي العزيز السيد دي ميستورا يعرف أننا اتفقنا في جنيف على 4 سلال لجدول أعمالنا في جنيف، واحدة منها الإرهاب، ولذلك لا يجوز أن يغيب عن إحاطتي السيد دي ميستورا والسيد لوكوك".

وقدم بشار الجعفري التعازي لنظيره الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا في حادثة طائرة "إيل 20". وقال إن "شهداء روسيا في سوريا هم شهداؤنا، الدم واحد والعدو واحد والنصر واحد على نفس الإرهاب".

المصدر: RT