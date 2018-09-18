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نصر الحريري يرحب باتفاق إدلب ويثمن الجهود الدبلوماسية التركية

أخبار العالم العربي

نصر الحريري يرحب باتفاق إدلب ويثمن الجهود الدبلوماسية التركية
AFP FAYEZ NURELDINE
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رحب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، باتفاق إدلب، مثمنا الجهود الدبلوماسية التي قامت بها تركيا في هذا الشأن.

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وقال الحريري في تغرديه نشرها على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "ما حدث في اتفاق إدلب يدلل بوضوح على أن نجاحا يمكن أن يتحقق بالطرق السياسية والدبلوماسية في حال توفر الإرادة الدولية، ووقوف الجميع في صف واحد ضد الأطراف التي تهدف إلى استمرار القتل والعنف تجاه الشعب السوري".

وأضاف الحريري: "نثمن الجهود الإنسانية والسياسية التي قامت بها تركيا، وقوفا واضحا منها إلى جانب قضية الشعب السوري، حيث كان النجاح حليفا لهذه الدبلوماسية، التي عملت بشكل دؤوب وحثيث على عقد قمم مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية تحمي المدنيين في محافظة إدلب".

المصدر: تويتر

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