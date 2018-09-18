الأردن .. استمرار ظاهرة طرد الوزراء على وقع هتاف "حكومة حرامية" (فيديو)

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من عدة محافظات، يظهر فيها مواطنون يهتفون بصوت عال "حكومة حرامية" بوجه وفود الحكومة القادمة لمناقشة قانون الضريبة.

فقد قام مواطنون في محافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء، بطرد الفريق الوزاري لحكومة عمر الرزاز من داخل الجامعة الهاشمية، حيث صرخوا منذ البداية بهتاف "براغ برا" و"حكومة حرامية"، رافضين سماع ممثلي الحكومة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع طرد وفد حكومي آخر من محافظة الطفيلة جنوبي المملكة، وتكرر مشهد الفوضى العارمة في جميع اجتماعات الحكومة في معان وعمان وإربد ومأدبا، ما اضطر الوفد الوزاري إلى الانسحاب في أكثر من مرة.

وعلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على هذه الأحداث قائلا: "ما حدث خلال الأيام الماضية في المحافظات وأثناء اللقاءات الحكومية بشأن الاستماع للآراء حول قانون ضريبة الدخل، يستدعي دراسته".

وشدد الرزاز على "أهمية الحوار البناء الذي تنتج عنه المقترحات والتوصيات واحترام الرأي وبمسؤولية وعدم التعدي على حرية الآخرين".

ويرى الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه التصرفات تعكس رأي الشارع الأردني بأن قانون الضريبة "المجحف" الذي طرحته حكومة الملقي، التي استقالت في يونيو الماضي بسببه لا يزال هو نفسه، مشيرين إلى أن حكومة الرزاز خيبت آمال الأردنيين، وأنها لم تختلف كثيرا عن الحكومات التي سبقتها.

المصدر: وكالات