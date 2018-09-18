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قتلى وجرحى بتفجير إرهابي على طريق بغداد - كركوك

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بتفجير إرهابي على طريق بغداد - كركوك
Reuters Ako Rasheed
انتشار أمني في كركوك (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة تفجير استهدف حافلة على طريق بغداد- كركوك إلى قتيلين و15 جريحا.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "حصيلة انفجار العبوة الناسفة على طريق بغداد-كركوك، ارتفعت إلى قتيلين و15 جريحا".

وذكر البدر أن الجثتين نقلتا إلى الطب العدلي، والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مصدر أمني، قد أفاد الثلاثاء، بوقوع التفجير ومقتل شرطي ومدني، باستهداف حافلة تقل عناصر من الشرطة الاتحادية، على طريق بغداد-كركوك.

المصدر: وكالات 

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