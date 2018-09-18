كلمة دي ميستورا بمجلس الأمن حول سوريا

حث مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا جميع الأطراف على مواصلة الجهود للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية تقبل بها جميع الأطراف.

وقال دي مستورا خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الظروف ملائمة الآن للحل في سوريا، داعيا الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوري إلى المساعدة للدفع بعملية التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأعرب عن استعداده للحوار مع جميع الأطراف المتنازعة في سوريا وفي مقدمتهم الحكومة السورية، مشيرا إلى حضوره المفاوضات السورية – السورية في أستانا وفي فيينا وأنه على تواصل مع جميع الأطراف الدولية المتهمة بحل الأزمة السورية بما فيها الدول الضامنة لمفاوضات أستانا.

يتبع..