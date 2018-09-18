وزير الدفاع الروسي يكشف عن المهمة التي كلفت بها طائرة "إيل-20" قبل إسقاطها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt0n
كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الطائرة الحربية الروسية "إيل-20" كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق منطقة خفض التصعيد بإدلب قبل إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية بالخطأ.
وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "في منطقة الاستهداف، تحديدا بين أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" والأراضي السورية كانت تتواجد طائرتنا "إيل-20" الاستطلاعية وعلى متنها 15 شخصا، وهي تنفذ مهام استطلاع تتعلق بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، لتحديد أماكن تخزين وتركيب الطائرات المسيرة التي تنطلق من هذه المنطقة لضرب مختلف مناطق سوريا".
المصدر: تاس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)