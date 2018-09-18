وزير الدفاع الروسي يكشف عن المهمة التي كلفت بها طائرة "إيل-20" قبل إسقاطها

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الطائرة الحربية الروسية "إيل-20" كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق منطقة خفض التصعيد بإدلب قبل إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية بالخطأ.

وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "في منطقة الاستهداف، تحديدا بين أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" والأراضي السورية كانت تتواجد طائرتنا "إيل-20" الاستطلاعية وعلى متنها 15 شخصا، وهي تنفذ مهام استطلاع تتعلق بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، لتحديد أماكن تخزين وتركيب الطائرات المسيرة التي تنطلق من هذه المنطقة لضرب مختلف مناطق سوريا".

المصدر: تاس