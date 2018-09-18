منذ 40 عاما.. المسجد النبوي يحتضن مسابقة دولية

يحتضن المسجد النبوي في المدينة المنورة الشهر المقبل، وللمرة الأولى منذ 40 عاما مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بمشاركة 115 متسابقا يمثلون 82 دولة حول العالم.

وقالت وكالة "واس" الرسمية، إن المسجد النبوي سيستضيف مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وستقام في الفترة من 6 أكتوبر القادم وحتى الـ11 من الشهر ذاته.

ونقلت الوكالة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، قوله إن "المسابقة تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا، وإذكاء جذوة المنافسة الإيمانية".

ولفت الوزير السعودي إلى أن المملكة أتمت استعداداتها لاستضافة المشاركين في المسابقة، والانتهاء من فرز المتسابقين بين فروع المسابقة الأربعة.

ومن المقرر أن يتولى خمسة محكمين دوليين مختصين في القرآن الكريم والقراءات والدراسات القرآنية إدارة المسابقة.

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ويتنافس في الفرع الأول على "حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسير المفردات" 18 متسابقا، أما الفرع الثاني الذي يشمل "حفظ القرآن الكريم كاملا" فيشارك فيه 45 متسابقا.

فيما يشارك 28 متسابقا في الفرع الثالث للمسابقة المتعلق بحفظ عشرين جزءا متتالية، وفي الرابع الخاص حفظ خمسة أجزاء، يتنافس 24 متسابقا وهذا الفرع الأخير يختص بدول الأقليات المسلمة.

المصدر: واس