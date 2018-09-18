الحوثيون يتهمون المجتمع الدولي بالتواطؤ مع السعودية

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية المجتمع الدولي بالتواطؤ مع ما وصفوه بـ"إرهاب" التحالف العربي بقيادة السعودية الذي استأنف هجومه على مدينة الحُديدة غربي اليمن.

وقال رئيس "اللجنة الثورية في اليمن" محمد علي الحوثي في تغريدة على موقع تويتر: "تم استهداف مخازن الغذاء العالمي اليوم (الاثنين) في الحديدة في مؤشر لتنفيذ خطة دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه بجعل المخازن والصوامع والأحياء المكتظة بالسكان أهدافا مشروعة لعملياتها الإرهابية".

وأشار الحوثي إلى أن "التسامح الدولي مع إرهاب هذا العدوان شجعهم على ارتكاب الجرائم بتعمد وتخطيط كما هو حاصل".

إقرأ المزيد

وفي تصريح منفصل، قال الحوثي في رسالة: "لا قلق على الإطلاق ما دام أبناء الجمهورية اليمنية يقظين للدفاع عن وطنهم في كل الجبهات".

وقد أعلنت الإمارات أمس الاثنين، بدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في اتجاه مناطق سيطرة "أنصار الله" في مدينة الحديدة.

وقال قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن العميد علي الطنيجي، إن العملية العسكرية بدأت "في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتحرير مدينة الحديدة من عدة محاور وذلك بعد تعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16 وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة ومحاصرتهم داخل المدينة".

إقرأ المزيد

وفشلت محاولة الأمم المتحدة في عقد مشاورات سياسية غير مباشرة بين أطراف النزاع في جنيف في الأسبوع الأول من الشهر الحالي بعدما رفض الحوثيون مغادرة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم من دون ضمانات بالسماح لهم بالعودة إليها على اعتبار أن التحالف يسيطر على حركة الطيران في مطار العاصمة.

المصدر: أ ف ب