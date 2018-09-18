الجيش الإسرائيلي: نظام تفادي الصدامات كان مفعلا ليلة أمس

سرد الجيش الإسرائيلي روايته لحادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية قبالة الساحل السوري الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الروسي بتحليق مقاتلاته.

وتؤكد الرواية الإسرائيلية أن الطائرة الروسية كانت تحلق في مكان غير الذي حددته وزارة الدفاع الروسية أثناء الغارة الجوية التي نفذتها أربع مقاتلات إسرائيلية "إف-16" ضد مواقع سورية، والتي أسقطت الدفاعات الجوية السورية خلال التصدي لها طائرة "إيل-20" بالخطأ.

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وأضاف أنه عندما نفذت الغارة ضد هدفها في اللاذقية لم تتواجد الطائرة الروسية في منطقة العملية، بينما أشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى أن المقاتلات الإسرائيلية قامت بمناورات على مسافة قريبة جدا من الطائرة الروسية، بل وتسترت بها واستخدمتها كغطاء، جعلها عرضة للنيران السورية.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن نظام تفادي الصدامات العرضية المرعي مع الجانب الروسي في سوريا، كان مفعلا الليلة الماضية أيضا، وهذا يخالف تصريحات الجانب الروسي، الذي أكد أن إسرائيل "لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا مسبقا، ولم تبلغها بعمليتها عبر الخط الساخن، إلا قبل أقل من دقيقة من الضربة، الأمر الذي لم يسمح للجانب الروسي بإبعاد طائرته إلى منطقة آمنة".

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واتهمت موسكو تل أبيب بتدبير استفزاز متعمد أدى إلى إسقاط "إيل-20" ومقتل أفراد طاقمها الـ15، وحمّلت إسرائيل المسؤولية عن الحادث.

المصدر: RT