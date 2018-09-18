الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية المدنيين في إطار اتفاق إدلب
Reuters
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شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يضمن الاتفاق الروسي التركي حول إدلب حماية المدنيين، ويسمح بوصول المساعدات إلى محتاجيها.
ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي:
"نتوقع أن يضمن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي أمس، حماية المدنيين والبنية التحتية في إدلب، ووصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، بلا عائق وعلى نحو مستمر".
المصدر: رويترز
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