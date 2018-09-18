 
مباشر
عاجل
بوتين: يبدو أن سلسلة من أحداث مأساوية أدت إلى إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20"

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية المدنيين في إطار اتفاق إدلب

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية المدنيين في إطار اتفاق إدلب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kszx

شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يضمن الاتفاق الروسي التركي حول إدلب حماية المدنيين، ويسمح بوصول المساعدات إلى محتاجيها.

إقرأ المزيد
موغيريني ودي ميستورا يطالبان بمنع "الهجوم" على إدلب

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي:

"نتوقع أن يضمن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي أمس، حماية المدنيين والبنية التحتية في إدلب، ووصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، بلا عائق وعلى نحو مستمر". 

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. تعرف على طائرة إيل - 20 التي أسقطت في سوريا بالخطأ