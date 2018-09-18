غفوة تلميذ سعودي تودي به بطريقة مأساوية

توفي تلميذ سعودي اختناقاً داخل حافلة مدرسية في المملكة بعدما أخذته غفوة ونسيه السائق فيها يوم الأحد الماضي.

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وفي التفاصيل، فقد غفا الطفل عبد العزيز بن مصطفى المسلم وبقي نائماً داخل الحافلة عندما نزل أصدقاؤه منها. ولسوء الحظ فقد أدّت درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت الـ40 درجة مئوية، بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة إلى اختناق الطفل حتى الموت داخل الحافلة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم المنطقة التعليمية في المنطقة الشرقية، إلى أن الطالب توفي لأن سائق الحافلة نسي أن يوقظه من نومه لينصرف مع أترابه إلى منزل أهله، مشيراً إلى أن السائق لم يدرك أن الطفل بقي في الحافلة إلا بعد أن كان الأخير قد قضى نحبه.

المصدر: صحف ومواقع عربية