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الرزاز يستعين بـ"متسوق خفي"

أخبار العالم العربي

الرزاز يستعين بـ
Reuters / Muhammad Hamed
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أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن الحكومة اتفقت مع مؤسسة تخصصية على إرسال "متسوق خفي" للمستشفيات يتأكد من جودة الخدمة فيها، ضمن جهود تحسين أداء القطاع الصحي في البلاد.

وأضاف الرزاز،أن الخلل الذي يعانيه القطاع الصحي الأردني، هو إداري وليس في الخبرات، مشيرا إلى أن المراكز الصحية والمستشفيات بحاجة إلى أطباء وأسرة وسيتم تأهيل الأطباء العامين، مشيرا إلى وجود مشاكل كبرى في عدد من المستشفيات بسبب الأعداد الكبيرة من المراجعين.

وأعلن الرزاز عن تعيين 396 طبيبا قبل نهاية العام الحالي لما تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأطباء، وقال إن المراجع يضطر للذهاب إلى المستشفيات لتلقي الخدمة بدلا من المراكز الصحية وهو خسارة تكلف الحكومة عشرات الملايين بدلا من اللجوء إلى تعيين أطباء جدد.

المصدر: "الغد" الأردنية

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