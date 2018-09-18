قدري جميل: قمة بوتين أردوغان مهمة لإنهاء الإرهاب في سوريا

اعتبر رئيس منصة موسكو السورية المعارضة قدري جميل، أن القمة في سوتشي، بين الرئيسين الروسي والتركي، خطوة مهمة وكبيرة لإنهاء الإرهاب في سوريا.

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وصرح بأن هذه القمة خطوة مهمة باتجاه ترسيخ مسار الحل السياسي، ما يساعد على التخلص بوقت أسرع من المجموعات المصنفة بالإرهابية.

وقال إن هذه العملية ستجري وفق أساليب وطرق جديدة، مختلفة عما تم اتباعه في مناطق أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها، عدد المدنيين الكبير الذي يتجاوز مليونين ونصف المليون شخص.

وتابع أن الشكل الجديد الذي ستجري معالجة إدلب وفقه، يعبر في أحد جوانبه عن حالة نوعية جديدة، تتكثف في تحقيق تواز فعلي وملموس، بين الحرب على الإرهاب وبين إطلاق عملية التسوية السياسية، والذي ظهر في التأكيد على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية في وقت قريب جدا، كما أكد الرئيس الروسي.

وأضاف أن الوضع الخاص لتركيا من حيث الانعكاسات والنتائج، التي يمكن أن تتعرض له في حال بدء عملية عسكرية، سيكون على الطريقة التي تم اتباعها في الجنوب والغوطة بالدرجة الأولى، مع احتمال بدء هجرة واسعة إلى تركيا من إدلب، وكذلك مخاوف أنقرة تجاه أمنها واقتصادها.

وأعلن رئيس منصة موسكو السورية المعارضة، أن الوضع الذي تم الاتفاق عليه بما يخص إدلب، مؤقت ومحكوم بظروف أمنية وإنسانية، ولا يمس السيادة السورية إطلاقا، كما أن الاتفاق قد جرى بالتنسيق مع الإيرانيين والسوريين، ولذلك فمحاربة الإرهاب مستمرة من حيث الجوهر، وليس شرطا أن تكون مرتبطة بعمل عسكري بحت.

المصدر:RT