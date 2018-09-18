إسرائيل تؤكد مكالمة شويغو ليبرمان بلا تفاصيل

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية اتصال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لبحث ملابسات حادث طائرة "إيل-20" الروسية المنكوبة قبالة الساحل السوري.

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وذكر موقع timesofisrael، أن مكتب ليبرمان أكد المكالمة الهاتفية، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية، كما رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي إفادات عن تورط طياريه في حادث "إيل-20".

وحمّل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الروسية "إيل 20" قبالة الساحل السوري ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا.

وذكر شويغو خلال المكالمة أن وزارة الدفاع الروسية دعت الجانب الإسرائيلي مرارا إلى الامتناع عن شن الهجمات على الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها تهدد أمن الجنود الروس.

واعتبر شويغو أن ممارسات الجيش الإسرائيلي لا تعكس روح الشراكة الروسية الإسرائيلية وأن روسيا تحتفظ بحقها في الرد المناسب.

المصدر: وكالات